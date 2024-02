Wyoming felicita Pedro Sánchez por su cumpleaños: "Como buen perro, cada uno de sus años vale por cuatro"

Sandra Sabatés comenzó El Intermedio este jueves comentando que el Tribunal Supremo ha abierto causa a Puigdemont por terrorismo: "La sala de lo penal acepta por unanimidad la petición del juez García Castellón al considerar que el expresidente catalán gozaba de un liderato absoluto sobre las protestas de 2019 contra la sentencia del Procés", explicó la presentadora.

"Y él sin saberlo, fíjate lo que se estaba perdiendo...", aseguró Wyoming, que añadió: "Esto lo ha decidido el Supremo precisamente hoy, pero no saben qué día es...".

En ese momento comenzó a sonar la canción de Feliz Cumpleaños en el plató del programa de La Sexta, y el presentador afirmó que "Pedro Sánchez cumple hoy 13 años, y no es un error".

Sandra Sabatés, Dani Mateo y Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Como buen perro, cada uno de sus años vale por cuatro. Menudo regalito le ha hecho el Tribunal Supremo...", comentó Wyoming, pidiéndole a Dani Mateo que se acercara porque "hay que alegrarle el día al presidente".

El colaborador apareció con un gorro de cumpleaños y un matasuegras para cantar "lo que hemos ensayado", le dijo el conductor del programa de La Sexta.

"Te empeñas en esto una y otra vez, pero que yo cante no creo que le alegre el día a nadie, y mucho menos de mi familia, que me dicen que ya tengo una edad", comentó Mateo.

Dani Mateo y Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

El barcelonés comenzó a cantar: "Feliz, feliz en tu día. El Supremo jodió la amnistía. Castellón, de primero García, ¡es quien más va a celebrar!", terminaron cantando a dúo Wyoming y Mateo.

A continuación, el colaborador empezó a cantar: "Que no cumple uno, que no cumple dos...", pero el presentador le frenó: "Sánchez cumple 52 años, no vamos a dedicar todo el programa a felicitarle, también hay que dejar hueco para hablar de lo guapo que es", concluyó.