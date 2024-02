Isma Juárez, reportero de 'El Intermedio', le pide a José Luis Martínez-Almeida que le invite a su boda

Isma Juárez, el reportero de El Intermedio, acudió al Foro ANFAC sobre movilidad y automoción, donde coincidió con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Por ahí viene, le voy a pedir que me invite a su boda. Señor Almeida, le está esperando su reportero favorito de El Intermedio", le dijo Juárez, a lo que el edil contestó: "Israel, ¿no?", confundiéndose de nombre.

"¿Va a haber petardos en su boda?", quiso saber el reportero, a lo que el alcalde, tirando de ironía, le contestó: "No, porque tú no estás invitado. Entonces no habrá petardos".

"¡Todavía no me ha invitado!", exclamó Juárez al escucharle. Martínez-Almeida afirmó: "¿Cómo te voy a invitar si no me sé ni tu nombre? Y eso que nos hemos visto tres o cuatro veces".

Pero el reportero insistió: "¿En la boda de un alcalde también entregan tarjetas con el número de cuenta para los regalos?". El alcalde de Madrid contestó un "no" muy tajante.

"Es que me parece muy feo", admitió Juárez, que volvió a ataque con Martínez-Almeida: "¿Quiere que le regale alguna cosa?", le dijo el reportero

El político le hizo una petición muy especial: "Regálame tu talento", a lo que el reportero de El Intermedio le contestó: "Ya tiene usted mucho señor Almeida".