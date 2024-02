La víctima del secuestro por los narcos en Sanlúcar de Barrameda: "Tengo 17 balas en el cuerpo e intentaron cortarme una oreja"

El sur de nuestro país está viviendo los años más duros de la guerra contra el narcotráfico. Así, hace solo unos días, los medios de comunicación se hacían eco del hecho de que un hombre había sido secuestrado en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y ahora se encuentra hospitalizado.

Vamos a ver ha podido hablar con la víctima del secuestro llevado a cabo por los narcos. Así, la reportera del matinal ha explicado que "fue un secuestro violento donde los encapuchados le dispararon en varias ocasiones y, a la fuerza, se lo llevaron".

Todo ocurrió sobre las 1:00 horas y, al día siguiente, un vecino le encontró tirado en el suelo. La investigación ha destacado que la víctima tenía algún vínculo con el narcotráfico y este clan de encapuchados fue a darle un susto; aunque no se descarta que todo fuera a causa de una deuda.

"Yo me encuentro bien. Estoy herido de bala, sí. Tengo, por lo menos, 17 balas en el cuerpo. Nueve en la pierna izquierda y cuatro en la pierna derecha. Cuando me tiraron de la furgoneta al lado del hospital me dijeron que levantase la mano, la levanté y me dispararon en las dos manos", ha explicado la víctima.

"Intentaron cortarme la oreja, pero me la han cosido ya aquí, en urgencias. Fueron doce horas de secuestro, de 12:00 horas hasta las 1:30 horas. Mañana bajo a quirófano ya y me van a poner los hierros y esas cosas en las piernas. Pero estoy mejor, mejorando poquito a poco", ha agregado.

Por su parte, la reportera del programa de Telecinco ha recalcado que la víctima no puede dar detalles de todo lo que sucedió, pues la Policía le ha pedido cautela y que lo mantenga en secreto. Asimismo, se sigue buscando a los secuestradores e, incluso, en el hospital hay un equipo de seguridad policial por si los secuestrados pudieran regresar a por él.