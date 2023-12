El trabajo de los reporteros supone, en muchas ocasiones, enfrentarse a situaciones de terror y tensión en plena calle. Así, este martes, varios equipos de prensa han resultado agredidos y perseguidos por los okupas de un narcopiso ubicado en el céntrico barrio de Lavapiés, en Madrid.

Así lo ha contado, en directo y protegido por varias patrullas de Policía Nacional, el periodista Toño García, reportero de Vamos a ver, que ha tenido que salir corriendo para evitar ser agredido por este grupo de delincuentes que viven en el número 11 de la calle Juanelo, en la capital.

"Es un bloque de viviendas donde los vecinos llevan más de dos años hartos de escuchar ruidos, peleas, amenazas y venta de droga", ha comenzado explicando Toño García que, además, ha apuntado: "Nada más llegar nos han recibido casi a palos, pero afortunadamente estamos bien".

Pese a esto, el equipo ha conseguido grabar el episodio de tensión con los okupas, que se han negado a hablar con la prensa y, de pronto, tres personas han salido del portal para discutir con los periodistas. De pronto, uno de los okupas ha salido corriendo de manera agresiva hacia Toño, con intención de pegarle. El periodista echó a correr calle abajo para evitar la agresión del okupa.

"Este okupa corría, te lo puedo asegurar. Menos mal que era cuesta abajo y le llevaba una ventaja... Si me pilla, igual no lo estoy contando en directo", ha agregado Toño García. Además, este es un episodio que no solo ha tenido que vivir el equipo de Mediaset, sino que también se ha producido con un equipo de Telemadrid.

🔴 Un equipo del @BuenosDiasTM es amenazado por grabar un tema de un narcopiso en #Lavapiés. Este es el momento en el que el reportero y el cámara tienen que abandonar la vivienda:



Síguelo en 📡 DIRECTO: https://t.co/YXV9QAPK3j pic.twitter.com/miEZJ6YLbl — Telemadrid (@telemadrid) December 12, 2023

El equipo de Buenos días, Madrid ha logrado entrar en el bloque en el que se encuentra el narcopiso, pero cuando uno de los okupas se ha percatado de la presencia de los periodistas, rápidamente los ha echado del inmueble. "Es la primera vez en mi vida que he temido que me peguen una guantada. Hemos estado a esto, eh...", ha señalado José A. Masegosa, reportero de la televisión autonómica.

Finalmente, la violencia de los okupas se ha saldado con dos detenidos, aunque uno de ellos ha intentado resistirse fuertemente a la detención y, por ello, ha sido necesaria la intervención de varios agentes para inmovilizarlo.