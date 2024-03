Una joven que estuvo en 'First Dates' cuenta sus entresijos: "Lo último que ponen es totalmente mentira"

First Dates se ha convertido, por méritos propios, en uno de los programas de más éxito de Cuatro. Presentado por Carlos Sobera, el espacio de citas de la segunda cadena de Mediaset intenta, día tras día, que el amor triunfe entre sus comensales.

Una de ellas, que grabó su participación en el programa hace meses, ha contado en TikTok los entresijos del programa. En un vídeo de poco más de un minuto, Mery Aranda ha detallado que la productora paga por asistir al programa, que "se graba por la mañana supertempranito", y que el suyo se emitió "tres meses después" de haber grabado la cita.

"Por supuesto que lo último que ponen al programa es totalmente mentira", ha contado también, sin especificar a qué se refiere exactamente.

En su caso, cuenta, "no iba buscando el amor, iba para salir en la tele" y hacerse viral. "No hay nada guionizado", indica: "Simplemente te dicen temas que quieren que toques pero si tú no quieres hablar de ellos, no hablas de ellos".

Además, revela que "es todo superreal y está muy bien conseguido": "No ves a los chicos antes de la cita". De la suya, indica, no ha vuelto a ver a su partenaire.

Por último detalla que lo de pagar la cena "es un paripé", ya que, cuando sales, "te devuelven el dinero".