Una espectadora en el público de 'Y ahora Sonsoles' interrumpe con su risa: "No me gusta salir en tele"

Una risa en Y ahora Sonsoles en el último programa del año ha llamado la atención de Sonsoles Ónega, quien ha interrumpido su sección 'Flash' para ver lo que ocurría.

"Mira, ya no puedo más", ha dicho, de repente, la presentadora. Acto seguido se ha levantado y se ha dirigido a una señora del público. "Usted está conteniendo la risa, pero ¿qué pasa?", le ha preguntado.

Entre risas, la mujer le ha indicado que le hacía gracia su vecina, sentada a dos sillas de la suya. Por ello, Sonsoles se ha acercado a la señora mencionada para preguntarle por qué se reía. "Nada, hija mía. Que no me gusta salir en la tele", le ha contestado.

"Pues ha venido usted a un programa de televisión, y está usted en primera fila, y le podrían haber puesto en otro lado", le ha señalado la presentadora. "Es que he pedido que no me pusieran aquí, pero no me han hecho caso", ha contestado la mujer, tímida.

"Ha ido usted a la peluquería y todo, está usted divina", le ha halagado la presentadora. Acto seguido, Ónega le ha pedido a la vecina que intercambiara su sitio con la mujer que se sentaba entre ellas, sin éxito.

"Ella para sacarle una sonrisa cuesta lo que no se sabe", ha interrumpido la vecina. "Pues es lo que tiene este programa, que saca sonrisas", ha dicho Sonsoles.