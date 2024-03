Una concursante de 'Gran Hermano' Argentina abandona el programa tras recibir "amenazas de muerte" por parte de otra

El último programa de Gran Hermano Argentina ha dejado un momento inaudito: el abandono de una concursante "por miedo" a otra que, según denuncia, la ha "amenazado de muerte".

La víctima es Agostina, quien señala a Juliana como responsable de su marcha. Y es que durante el último programa el público debía elegir si expulsar a la propia Juliana o a otro concursante llamado Lisandro. La audiencia decidió que este último debía ser el que abandonase la casa, lo que causó una alarmada reacción por parte de Agostina.

"No voy a vivir con una mina [tía] que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!", dijo la joven. Ante ello, el presentador del programa la invitó a acudir a una sala del programa para hablar de manera más tranquila.

AGOSTINA tomó una decisión y PIDIO ABANDONAR el juego tras sentirse amenazada por Juliana.



Si sos víctima de violencia de género comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 144



"Yo no te quiero convencer de nada, sabes que una vez que te vas, no puedes volver. Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana", le dijo el presentador.

Pero la participante, que no podía dejar de llorar, expresó: "Tengo miedo de quedarme, no puedo ir a dormir a mi cama porque no sé si ella me va a clavar un cuchillo. ¿Vos sabés la cantidad de homicidios que existen después de una amenaza?", señaló Agostina, quien acabó abandonando el programa.