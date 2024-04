Un soltero impresiona a su cita en First Dates revelando su pasado: "He sido actor y no de películas infantiles"

Las citas de First Dates siempre se caracterizan por multitud de anécdotas, aunque ninguna como la que un soltero le ha revelado esta semana a su cita en el programa. Juande, panandero y animador sociocultura, acudía al restaurante asegurando buscar una amistad: "Para que haya complicidad antes de comenzar una relación".

Como posible pareja, la organización del programa le emparejó con Emma, madrileña que trabaja como bailarina. Nada más verla, el animador se impresionó muchísimo, haciendo un gesto de aprobación al camarero.

Tras las presentaciones, los dos se sentaron en su mesa, en la que comenzaron a conocerse mejor. "¿Qué expectativas tienes tú de esto?", preguntaba Emma. "Nunca he tenido pareja, tengo una losa, a mí me rechazan mucho", añadía ella.

Juande, por su parte, comenzó a comentar lo que no soportaba en una relación, como el egocentrismo, algo en lo que coincidía Emma que, al igual que él, reconocía estar buscando "buen rollo".

Tras ello, los dos empezaron a conocerse más a fondo, por lo que Juande le pidió a Emma que le confesara algún secreto, algo a lo que ella se negaba. Sin embargo, él reconocía que sí tenía algo que contar: "Yo sí que tengo alguno. He estado de actor en varios repartos. ¿Actor de qué piensas? No son infantiles", comentaba entre risas.

Su confianza a lo largo de la cita fue en aumento. Tanto que incluso los dos se atrevieron a levantarse de la silla y ponerse a bailar. Pese a ello, el veredicto final dejaba a Juande con la boca abierta: "Yo tendría una segunda cita, me ha parecido espontánea y amistosa, por lo que creo que hemos encajado bien", afirmaba él. Emma, en cambio, no pensaba lo mismo: "Igual no tendría una cita porque se han quedado muchas cosas abiertas. Me sabe mal incomodar y necesito más para conocer a alguien".