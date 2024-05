Un soltero de 'First Dates' explica por qué casi nunca ha sufrido una ruptura: "Me han dejado poco"

Dani, de 35 años, acudía esta semana a First Dates en busca del amor ya que, como aseguraba, nunca lo había encontrado. "Me considero una persona muy sarcástica. Soy muy tranquilo, por el lado del golf y muy fiestero, por el lado de la juerga", comenzaba presentándose.

Dos pasiones que, como afirmaba, forman parte de él. A su llegada al restaurante más conocido de la televisión, Carlos Sobera, presentador del programa, le preguntaba si alguna vez le habían dejado precisamente debido a su pasión por el golf. "Ninguna, he tenido tan pocas...", ha respondido Dani.

"He tenido pocas parejas, la última estable han sido tres veces. Me han dejado poco. No encuentro a la persona, aunque ligue de fiesta", ha explicado. "Con lo guapete que tú eres...", le ha respondido el conductor del programa, que ha quedado impresionado por su revelación.

Tras ello, el soltero ha contado que no está buscando a nadie con quien ir a jugar al golf, sino simplemente a alguien con quien hablar sin importar su físico.

Su cita esa noche fue José Ramón, chileno y periodista que, le ha confesado a Dani que él tampoco había tenido muchas relaciones: "Yo no he tenido pareja. La más larga que he tenido han sido tres meses. Me di cuenta que estaba más enamorado del hecho de tener pareja que de él. Me cuesta mucho conectar y en mi juventud tenía poca autoestima. He sido poco correspondido".

Pese a que la cena entre los dos empezase bien, los dos no supieron encontrar ningún tema de conversación. Ni la música, ni la fiesta servían para dar pie a una conversación. Tampoco han conectado con el golf, el deporte de Dani. "Es aburrido, no me convence", aseguraba José Ramón.

Así, tras una cita juntos, los dos han estado de acuerdo en la decisión final en no continuar conociéndose. Ninguno ha sentido la chispa y no han tenido ningún punto en común, por lo que tampoco ha surgido, ni siquiera, una amistad.