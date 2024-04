Torito le devuelve el plato a Cristina Pedroche que robó en StreetXO: "Para que tu macho no me denuncie"

Torito confesó en Zapeando que había robado un plato de StreetXO, uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, y unos días después, cuando coincidió en el programa con la vallecana, se disculpó por este hurto.

Sin embargo, el reportero ha ido más allá en su redención y le ha devuelto la pieza de vajilla este martes a la colaboradora. "No estás bien conmigo, ¿no?", le ha expresado a Pedroche al saludarla. Aunque la influencer le ha dicho que sí, el colaborador ha sellado la paz sacando el plato.

"No hay que robar, lo he entendido. Te lo devuelvo", ha expresado Torito mientras le entregaba el objeto robado a Pedroche, quien ha recibido la sorpresa entre risas.

Aún así, el reportero ha lanzado una pincelada de humor: "Te lo devuelvo para que tu macho no me denuncie". "No te íbamos a denunciar", ha aclarado la vallecana.

Dani Mateo ha continuado la broma pidiéndole prestado el plato y guardándoselo bajo la mesa. "El plato es chulísimo. Déjamelo y te lo guardo", le ha dicho a Pedroche.