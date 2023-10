Toni Moreno y Jesulín fueron novios: "Me llamaba por teléfono a casa de mi vecina y me decía 'hola vaquilla'"

Cuando MasterChef Celebrity 8 dio el pistoletazo de salida, a principios de septiembre, Toñi Moreno ya reconoció que Jesulín y ella se conocían desde muy temprana edad. "Nos conocemos desde los 14 años", recordó Moreno. "Yo era presentadora en la tele local de mi pueblo y él era novillero", continuó. El caso es que ambos hicieron buenas migas y se llamaban por teléfono.

Sin embargo, con el transcurso del talent culinario de La 1 han ido dando más detalles de cómo fue realmente su relación. Fue después de que hablaran de sus roces en el programa. "Él sabe a lo que viene, viene a competir, viene a aprender, viene a todo, a disfrutar. Luego por las noches me llama a la habitación. Nosotros somos amigos, sí fuimos novios con 14 años".

"Nos quisimos. Con 14 años, qué va a haber pues, mucha inocencia", reveló el torero ante Samantha Vallejo-Nágera en la prueba de exteriores. Y terminó contando más detalles: "Fue en Sanlúcar de Barrameda, ella era la presentadora de la televisión de Sanlúcar".

"Yo era la presentadora de la televisión de mi pueblo y él venía de novillero y era monísimo. Mi familia era pobre, y yo no tenía teléfono, así que me llamaba a casa de mi vecina y me decía: 'hola, vaquilla', y yo decía 'este tío que me diga vaquilla', pero a mí me gustaba", reconocía la comunicadora.