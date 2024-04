Todos los detalles sobre el 81 cumpleaños de Tita Cervera: "Me decepciona que esté patrocinado, ella tiene dinero de sobra"

El pasado martes, 23 de abril, además del Día del Libro, tuvo lugar el cumpleaños de Tita Cervera. La baronesa Thyssen cumplió 81 años, pero no llevó a cabo una gran celebración, como se acostumbra en este rango de la sociedad.

Así, este miércoles, Miquel Valls, desde el plató de Espejo Público, ha desvelado todos los detalles de la celebración del 81º aniversario de la baronesa. Tal como ha destacado el periodista, que hace solo unos meses pudo hablar con Tita en su vivienda de Andorra, el cumpleaños tendrá lugar el próximo lunes 20 mayo en el Museo Thyssen.

De la misma manera, el periodista de Antena 3 ha agregado que se llevará a cabo una cena de gala a la que asistirán algunos de los empresarios y personajes más relevantes de nuestro país, así como otras personas que residan fuera de España. En lo que respecta al código de vestimenta, será obligatorio que los hombres lleven esmoquin y las mujeres vistan prendas largas.

Sin embargo, si algo han querido saber el resto de colaboradores del programa ha sido si Borja Thyssen, hijo de la baronesa, asistirá o no al cumpleaños de su madre: "Aún no ha confirmado su asistencia. Da una explicación y dice que no está viviendo en España".

Asimismo, Valls ha agregado que el cumpleaños está organizado por la revista Harper's Bazaar, por lo que se trata de un cumpleaños patrocinado, algo que no ha sentado nada bien a Beatriz Miranda: "Me parece decepcionante que sea un cumpleaños patrocinado porque ella tiene dinero suficiente como para organizar su cumpleaños".