'The Floor' despide a su eterno ganador: "Ha sido líder durante tres programas consecutivos"

Sorprende que el nombre del ganador de la noche en The Floor no fuera, otra vez más, el de Alberto Bartolomé. "Ha sido líder durante tres programas consecutivos", señaló Manel Fuentes sobre el concursante, que se embolsó un total de 15.000 euros por cada victoria.

El "eterno ganador" retó a Clara Isabel, una escritora cuya temática era 'hobbies'. Alberto se vio capaz de poder con el tema, aunque no contó con que su rival era muy fuerte.

Clara consiguió ganar a Alberto en un reto muy igualado, y que acabó con una ventaja de unos seis segundos, debido a que el chico se quedó trabado con el nombre de un hobbie: numismática.

"Me voy contento de que te lo lleves tú", le dijo a Claribel. "Defiéndemelo bien", le pidió. "Me lo he pasado genial", aseguró antes de marcharse con un caluroso aplauso, tanto de los concursantes como del público.

"Ha ganado a pulso sus 36 casillas", puntualizó Manel para despedir a Alberto. "Gracias por tus ojos, por tu brillo, tu carácter y sabiduría", le dio así el adiós definitivo del tablero de Antena 3.