El sorprendente dato de Manu Baqueiro sobre sus relaciones sexuales: "Me gusta llegar relajado"

La Resistencia recibió el miércoles a Manu Baqueiro e Itziar Miranda, que comentaron con Broncano el final de Amar es para siempre y le realizaron algunas confesiones sorprendentes, como que la actriz estaba enamorada del hermano de su compañero, Alfonso Bassave.

Tras la entrevista llegó el turno de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+, donde los actores fueron muy concretos en sus respuestas sobre las relaciones sexuales en los últimos 30 días.

"Ya sabéis que cuenta follar un punto, petting 0,6 y masturbación, 0,2", explicó el presentador. "Cuando me pongo, lo hago todo", afirmó Miranda mientras hacía cuentas mentales.

Manu Baqueiro e Itziar Miranda, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Las está visualizando, es increíble. Está viendo cada momento de estos últimos 30 días", destacó el presentador. "Pues creo que 12 puntos sí que tengo...", admitió la actriz.

Baqueiro, por su parte, confesó que "el último mes no he estado a mi altura. ¿Cuenta hasta este preciso momento? Hasta que he llegado al teatro, un 6, como me han puesto un camerino cojonudo, ahora 6,2".

Tras los aplausos del público, de su compañera y del conductor del programa, el invitado comentó, con una sonrisa en la cara: "Es que a mí me gusta ir a un programa de televisión relajado".