Sonsoles Ónega, sobre Ana Rosa Quintana tras fichar por Antena 3: "Tenemos una conversación pendiente"

El 2023 ha sido un año lleno de alegrías para Sonsoles Ónega. Tras dar el salto a Antena 3 para ponerse al frente del cada vez más asentado Y ahora Sonsoles, la periodista fue proclamada como ganadora del Premio Planeta 2023 por su última novela, Las hijas de la criada.

Un logro literario que se suma a su larga trayectoria ante las cámaras y que, por otra parte, no ha estado exento de polémica. En una entrevista que ha concedido a la revista Diez Minutos, la presentadora ha reconocido que no se esperaba obtener este galardón -"Tampoco escribo para ganarlo, que mi novela fuera la ganadora me sonroja"-, y ha hablado sin tapujos acerca de cómo le afectaron las críticas.

"Llevamos toda la vida oyendo a los hombres hablar de nuestras emociones. Por eso me sorprende que haya habido críticas feroces, que me han hecho daño, me han hecho tambalearme, porque jamás los críticos han prestado atención a un libro mío", ha expresado Ónega, alegando que muchas de ellas respondían a "intereses no estrictamente literarios". "A la novela había que darle tiempo, ha habido crítica antes de que saliera, sin haber leído el libro, eso me llama la atención".

A pesar de todo, la periodista está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Además de confesar que "sí" está enamorada -de Juan, un experto financiero de 52 años con el que lleva casi un año de relación-, Sonsoles está exultante en lo que respecta a su carrera televisiva.

Tras tomar la determinación de abandonar Telecinco, la periodista está atravesando una dulce etapa profesional con Y ahora Sonsoles, el cual ha logrado ocupar un espacio privilegiado en Antena 3, como líder de las tardes, a pesar de la competencia que supone su anterior cadena con TardeAR. "El riesgo es excitante, es lo que a veces nos mueve".

Precisamente, con respecto a la que fuera su jefa durante su etapa en Mediaset, Ana Rosa Quintana, la presentadora ha señalado que "hay una conversación pendiente". Unas palabras que cobran un nuevo sentido debido a la controversia después de que Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, se refiriese a ella hace unos días en TardeAR como "enana planetaria".