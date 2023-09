Una soltera de 'First Dates' frena en seco a Carlos Sobera: "No te pases ni un pelo"

Miranda, una azafata de Málaga de 22 años, ha sido una de las solteras que esta semana han acudido al programa First Dates, que Carlos Sobera presenta cada noche en Cuatro. Antes de conocer a su cita, la joven pudo charlar un rato con el presentador acerca de sus gustos y aficiones. Sin embargo, hubo un comentario de Sobera acerca de su perro que no le gustó nada y provocó un momento tenso en el programa.

Además de reconocer que le gustaba mucho viajar, Miranda aseguró que el "gran amor" de su vida es su perro Bambi, un chihuahua al que trata como a un hijo.

Al preguntarle Carlos Sobera por sus mascotas, la joven no pudo contener la emoción de hablar de su perro e incluso de enseñarle una foto de él. "Mírale, qué lindo", manifestó Miranda sosteniendo el teléfono con una imagen de su mascota.

"Madre mía, esto es amor, porque ella dice 'qué lindo', bueno, lindo...", ha cuestionado entonces el presentador, que no pudo articular ni una palabra más tras la contestación inmediata de la comensal.

"No te pases ni un pelo con mi perro, te lo digo desde ya", ha soltado Miranda de forma contundente.

Este breve momento de tensión ha permitido a Sobera cambiar de tema para presentarle a su cita: José Antonio, un joven de 29 años de San Roque (Cádiz).

Tras ser presentados, Miranda se dirigió a su cita lanzándole a la vez una pulla a Carlos Sobera. "Tú no le vayas a hacer caso a este, que dice que mi perro es feo", ha comentado.

Por este motivo, Sobera le ha dado un consejo a José Antonio: "Cuando te enseñe la foto del perro, tú di que es precioso". Miranda volvió entonces a la carga contra el presentador al recriminarle que dijese que su perro era feo.

"Yo no he dicho que fuese feo", matizó entonces Sobera. "Has dicho que mi perro no es bonito, que es lo mismo", zanjó la comensal.