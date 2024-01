Sofía Vergara revela que aprendió a consumir cocaína durante la grabación de su nueva serie, 'Griselda'

THE TONIGHT SHOW

La actriz Sofía Vergara está en plena promoción de su último trabajo para Netflix, la serie Griselda. Durante su visita al programa de Jimmy Fallon, la colombiana dio algunos detalles del rodaje y ha causado revuelo al desvelar que ha aprendido a consumir cocaína para este nuevo proyecto.

"Esto puede destruir parte de la magia del espectáculo", expresó la actriz en The Tonight Show. "Lamento decirlo, pero cuando las estrellas beben whisky de la botella, probablemente sea solo té frío", añadió Sofía Vergara.

La colombiana continuó, haciendo referencia a otras películas: "Esa gran pila de cocaína en la que Al Pacino metió la cara en Scarface no era en realidad cocaína. Lo sé, impactante".

Vergara comentó que Andi Baiz, el director de la serie, había sido un pilar fundamental para ella durante el rodaje y fue el que la ayudó a meterse del todo en el papel de Griselda Blanco. "No sabía nada. Me enseñó a fumar y a consumir cocaína. Me enseñó mucho", expresó la actriz, provocando las carcajadas del público.

"Fue increíble porque tenía 51 años y ni siquiera sabía cómo encender un cigarrillo", añadió la colombiana, haciendo hincapié en que nunca había consumido cocaína y "fue una gran experiencia".

Tras darse cuenta de las palabras que había usado, se apresuró a aclarar que "la cocaína que consumía era falsa". "Tuve que fingir. Los cigarrillos también son falsos. Todo era falso. Pero la actuación fue real", añadió.

Griselda, que se estrenará el próximo 26 de enero en Netflix, narra la carrera criminal de Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana que dirigió una gran operación de drogas tras abandonar Medellín y trasladarse a Estados Unidos. Se terminó convirtiendo en una de las principales figuras de las guerras contra las drogas en Miami.