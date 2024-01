Sheila Casas, la hermana de Mario Casas, nueva concursante confirmada de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ha sorprendido con el nuevo fichaje para Bailando con las estrellas: Sheila Casas, la hermana del actor Mario Casas, se dejará ver en la pequeña pantalla en el concurso de baile.

La hermana del intérprete se une así a un casting formado por nombres como el de Ágatha Ruiz de la Prada, Miguel Torres, Elena Tablada y Adrián Lastra, entre otros.

En su vídeo promocional, la nueva participante confirmada se presenta: "Soy abogada, representante de un actor muy conocido, mi hermano, Mario Casas".

"Y ahora lo que estáis viendo aquí es a la ganadora de Bailando con las estrellas, os lo adelanto", lanza, entusiasmada por su participación en el concurso.

La hermana del conocido actor da más detalles de su fichaje: "En mi caso ya me están echando la bronca y no he empezado [...] Mi hermano Mario me ha dicho que si vengo es para ganar".

"Espero que cuando termine mi madre me diga: 'Tengo una hija bailarina'", expresa Sheila Casas antes del estreno de Bailando con las estrellas.