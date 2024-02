Así es la vida ha podido hablar con varios compañeros del módulo de la cárcel donde se encuentra Antonio Tejado, Sevilla I. El sobrino de María del Monte, presunto cabecilla del robo que su tía sufrió en su casa el pasado verano, lleva un par de semanas en prisión provisional, y parece que se ha adaptado a la vida en el centro penitenciario.

Así lo han explicado dos reos que comparten sección con Tejado, quienes, además, han mostrado su descontento por la presencia del sobrino de la artista. "Los funcionarios te miran peor", ha detallado uno de ellos.

Aunque reconocen que Tejado es una persona afable, han desvelado que no tiene intención de trabajar dentro de prisión. "Si estás trabajando algo es porque estás haciendo algo para salir de la cárcel. Siempre vas a estar mejor visto", ha explicado.

Por otro lado, uno de sus compañeros ha asegurado que en otro módulo "no duraría ni un día". Esto dependería de cómo "vaya en el patio" de la prisión. "Si va presumiendo, si ven que tiene... Tiene que andar tranquilo e ir por su camino", ha explicado un recluso. "Él con vicios y con todo lo que tiene en un módulo conflictivo se buscaría muchos problemas", ha detallado el reo.

Otro recurso ha explicado que en dicho módulo hay muchas normas para que continúe siendo un espacio "no conflictivo": "A primera vista puedes ser un tío no conflictivo, pero después no se sabe".

Este segundo compañero ha explicado que lo mejor es que Antonio Tejado mantenga un perfil bajo: "Los que han cambiado de módulo han ido a conflictivos y los han metido en el 1 o en el 7, los más conflictivos". "Que vaya a su bola y que cumpla las normas", le ha recomendado al sobrino de María del Monte.