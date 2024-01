Se desata la locura en 'MasterChef Junior' cuando Vicco aparece en el plató: "¡Estoy en shock, es más guapa en persona!"

Los niños de MasterChef Junior reciberon en la semifinal del concurso una visita muy especial, la de la cantante Vicco, una artista que con Nochentera, ha calado mucho entre los más jóvenes.

Así, de un regalo gigante salió la cantante, momento en el que los niños comenzaron a saltar y a chillar emocionados y a corear la canción al tiempo que la interpretaba la propia Vicco.

No sólo los pequeños concursantes se emocionaron, los miembros del jurado, Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, bailaban también, cantaban e incluso silbaban al ritmo de la canción, que se hizo famosa al participar en el Benidorm Fest.

Al terminar la actuación tomó la palabra una de las más pequeñas emocionadas, Inés Cantero, que aseguraba que había quedado "en shock". "Eres más guapa en persona", le decía a la cantante.

Más tarde, en las entrevistas personales, confesaba además: "Me tiene loca, es guapísima, canta genial, no me creo que sea ella en persona".

Felicidades a @vicco_music por lo que ha logrado con esta canción. Solo hace falta ver la ilusión de los pequeños. ¡Increíble! 💖💖💖💖 #MCJunior pic.twitter.com/YvG1TMXjwa — MasterChef (@MasterChef_es) January 2, 2024

La propia Vicco contó algunas anécdotas, como quién le dio el espaldarazo. "Alejandro Sanz me dio la primera oportunidad, en 2015, cuando me invitó a su gira y pasé de cantar en el cole a cantar ante 20.000 personas", narraba.