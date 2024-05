Samantha Vallejo-Nágera sorprende en 'MasterChef' poniéndose el delantal por primera vez en la historia del programa

MasterChef es uno de los concursos de concina más conocidos de la televisión. Tras doce años en emisión, entre sus fogones se han vivido todo tipo de experiencias tanto buenas como malas. Y es que, aunque la polémica por el abandono de Tamara sigue presente, no hay nada que pare con los frenéticos ritmos del programa.

En cada una de las ediciones, ya sea de personas anónimas, famosos o niños, el objetivo es el mismo: mostrar al mejor cocinero. Por ello, tanto los jueces como sus invitados son personas relevantes dentro del mundo gastronómico.

Sin embargo, algo que llamaba la atención es que si bien tanto Jordi Cruz como Pepe Rodríguez han mostrado sus habilidades, nunca se había visto a Samantha Vallejo-Nágera delante de la cocina. O al menos así había sido hasta la última emisión. "Podemos decir que tú y yo vimos a Samantha cocinar", bromearon los dos jueces.

Por ello, ver a la concinera vestida para preparar un plato ha sido un hecho histórico. "¿Qué nos hará el típico puré de cererí ese que hace todo el mundo en los caterings?", bromeó Pepe al descubrir que Samantha no dudaba en prepararse para cocinar. "No sé. Yo es que como no tengo referencias", aseguró su compañero siguiendo con la broma.

Unas palabras a las que la repostera quiso darles un pequeño matiz: "Yo cocino mucho en mi casa, pero es verdad que no hago alta cocina, no hago los platos de Pepe y Jordi. Yo hago una cocina más sencilla, no hago esas técnicas tan complicadas porque nunca ha sido mi estilo".

Samantha, que lleva años sin ponerse delante los fuegos, desempolvó sus habilidades para dar lo mejor de sí. "He hecho una lubina al vapor, con un puré de celerí, un crujiente de tirabeques, caviar de curry amarillo y una salsita de hinojo con anís. Y luego, de guarnición, he preparado una ensalada de hinojo con espagueti de calamar", fue finalmente el plato hecho, al que llamó "Pepe y Jordi".