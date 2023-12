El pasado viernes, José Antonio León aseguró en ¡De viernes! que Isabel Pantoja habría saldado su deuda con Hacienda. Según el colaborador, la cantante habría pagado todo lo que debe gracias a un acuerdo entre sus abogados y una sociedad vincular.

No obstante, este martes, Antonio Rossi ha revelado, en Vamos a ver, que esto no es así: "La deuda sigue vigente. Hablan de un despacho de abogados que jamás ha trabajado con Isabel Pantoja. La persona que compró el piso de Fuengirola sí que intentó hacer negocios con Isabel Pantoja para tener una proyección, pero Agustín no se fiaba de este señor porque había salido en Sálvame".

"Este señor es el que dice que se ha saldado la cuenta cuando no es verdad", ha agregado el colaborador en el Club Social del matinal de Telecinco donde, además, ha apuntado que el piso de Fuengirola lo ha vendido otra persona anónima "que es la que siempre tapa los huecos de Isabel Pantoja".

"Era todo una estrategia de este despacho para intentar tener como clienta a Isabel Pantoja, pero nunca sucedió. Es otra gente la que está solucionando sus problemas", ha sentenciado Antonio Rossi.