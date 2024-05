Rodolfo Sancho y Carmen Balfagón se enfadan con un reportero de 'Fiesta' en Tailandia: "Hubo un momento de tensión"

Aunque el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia haya llegado a su fin esta semana, muchos periodistas enviados hasta ese país para seguir las novedades del juicio todavía continúan allí. Ese es el caso del reportero de Fiesta José Ángel Leiras, que esperaba realizar este fin de semana un reportaje especial con Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho y colaboradora del programa de Telecinco. Sin embargo, el periodista ha vivido allí un momento desagradable con Balfagón y el actor Rodolfo Sancho, tal y como ha explicado este sábado a la presentadora, Emma García.

Según ha contado el reportero, además de recabar información sobre el caso de Daniel Sancho, el equipo de Fiesta también ha querido aprovechar su estancia en Tailandia para grabar otros reportajes sobre el turismo en este país tan de moda del sudeste asiático.

Ha sido mientras grababan en una playa cuando el periodista se encontró con Carmen Balfagón y Rodolfo Sancho. "Yo estaba grabando en bañador, con una camiseta sin mangas, y nos acercamos a un centro de masajes. Estaba grabando una secuencia y, en ese momento, con la cámara encendida, escucho 'Leiras, qué haces, por qué estás grabando'. Miro y veo que estaban Rodolfo Sancho, que se gira y me da la espalda, enfadado, y Carmen Balfagón, la portavoz, viene hacia mí para decirme que no grabe y pidiéndome explicaciones", ha relatado.

Al ver el cabreo de Balfagón, el reportero se justificó. "Con estas pintas que llevo, en bañador, ni estoy buscando a Rodolfo ni estoy grabando nada del juicio, lo que estoy haciendo es un reportaje sobre el turismo", le explicó Leiras a la portavoz de la familia de Daniel Sancho.

El razonamiento no convenció a Carmen Balfagón, que insistió en preguntarle si tenía permiso para grabar. "Porque aquí no se puede grabar, ¿por qué estás grabando aquí?", ha recordado el reportero que le decía la portavoz, indignada.

El periodista continuó tratando de calmar a Balfagón asegurándole que no iban a por Rodolfo Sancho: "Ya sé que Rodolfo habla solo para una plataforma, bajo una cantidad ingente de dinero, y a nosotros no nos va a decir nada, no venimos detrás de Rodolfo", incidió.

Según ha contado Leiras, "hubo un momento de tensión", que ha quedado retratado en un pequeño fragmento del encuentro entre el periodista con Rodolfo Sancho y Carmen Balfagón.

La presentadora de Fiesta, Emma García, se ha mostrado "contrariada" por la reacción de Carmen Balfagón, ya que es colaboradora del programa. "Tenemos una muy buena relación, me extraña que no haya hablado tranquilamente y no hubiese confiado que no vamos a ir donde Rodolfo Sancho, porque hay que respetarle", ha valorado García.

Además, el reportero se ha mostrado decepcionado porque tenían pactada una entrevista con ella en directo para el programa de este sábado, pero la portavoz le ha dado largas y le ha puesto una hora a la que era imposible ya ser entrevistada en vivo. "No tiene sentido nada de lo que ha pasado, yo no lo entiendo, yo siempre he tenido una relación muy estrecha con Carmen, pero la decepción para mí se queda", ha lamentado Leiras.

El periodista ha confesado que se siente defraudado con Balfagón, ya que "uno de los motivos por los que hemos venido a Tailandia es que teníamos una entrevista pactada con Carmen Balfagón tras acabar las sesiones del juicio".