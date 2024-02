Reparto de temas de la Gala 11 de 'OT 2023': Jennifer Lopez, Bad Gyal, Pablo López...

En un par de semanas se descubrirá quién se convierte en ganador de OT 2023, pero antes hay que conocer a los tres últimos finalistas que, junto a Naiara, Juanjo y Paul Thin, tratarán de llevarse la victoria de esta edición.

Tras la expulsión de Chiara y convertirse Paul Thin en el favorito de la semana, el jurado del programa procedió a dar las votaciones, que dejaban en primer lugar a Naiara, seguida de Juanjo. Paul Thin se convirtió en el tercer finalista por decisión de los profesores de la Academia.

Tras la intensa y emotiva gala del pasado lunes, Noemí Galera y Manu Guix han vuelto a reunirse con los participantes para el reparto de temas. Aire, de Pedro Marín, será la canción que cantarán conjuntamente los triunfitos en la gala, que seguirá con los siguientes temas:

1. Canción grupal

Aire, de Pedro Marín.

2. Lucas

Mariposa tecknicolor, de Fito Paez.

3. Naiara

Let's get loud, de Jennifer Lopez.

4. Ruslana

Let me out, de Dover.

5. Martin

Murder on the dance floor, de Sophie Ellis-Bextor.

6. Bea

Bette Davies eyes, de Kim Carnes.

7. Paul

Fiebre, de Bad Gyal.

8. Juanjo

El patio, de Pablo López.