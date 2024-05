Reacciones de Emma Ozores, Pablo Carbonell y Mar Regueras ante la participación de Victoria Federica en una serie

El anuncio de que Victoria Federica participará en una serie sin haber realizado un casting previo ha generado diversas reacciones en el ámbito del entretenimiento. Tras la revelación realizada por Jorge Borrajo, que hizo público este hecho, TardeAR ha buscado la opinión de reconocidas personalidades del medio.

Emma Ozores, con un tono jovial, ha expresado su sorpresa ante la noticia: "Ah, ¿qué no le han hecho un casting? Pues qué suerte ha tenido". Además, ha reflexionado sobre la importancia de la preparación en la profesión actoral: "Vengas de donde vengas, para luego continuar en el oficio hay que prepararse para hacerlo lo mejor posible".

La intérprete Mar Regueras, por su parte, ha reconocido que "eso pasa en todas las profesiones, no solamente en la nuestra".

En contraste, Pablo Carbonell ha adoptado una postura más pragmática: "No me afecta, me da igual. Que no se crea que el mundo de la interpretación es como el mundo de la aristocracia. Se madruga, se tiene que estudiar... A ver cómo lo hace".

A pesar de la amplia cobertura mediática en torno a este tema, el programa ha revelado que han contactado a fuentes cercanas a la hija de Elena de Borbón, que han desmentido la veracidad de dicha información. Según estas fuentes, Victoria Federica no tiene planeado incursionar en el mundo de la actuación.