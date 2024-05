Quién es Mustii, el representante de Bélgica en Eurovisión 2024: actor de series y teatro y jurado de 'Drag Race'

Mustii ha sido el seleccionado por Bélgica como su representante en Eurovisión 2024. El cantante defenderá sobre el escenario de Malmö, Suecia, el tema Before the Party's Over.

El artista fue elegido internamente por la emisora francófona, y se convirtió en el primer representante confirmado para la próxima edición de la cita musical europea.

Sin embargo, y pese a los buenos resultados de Bélgica en el certamen en 2023, esta vez el país ha dejado a un lado su preselección, Eurosong, para elegir internamente a Mustii.

Pero, ¿quién es el representante de Bélgica en Eurovisión 2024? Detrás de Mustii se encuentra Thomas Mustin, un cantante y actor. y desde joven está vinculado al arte.

De hecho, comenzó a estudiar teatro en 2012, concretamente en el Institut des Arts de Diffusion. A partir de ahí empezó a formar parte de distintos repartos, como el de la serie francesa À tort ou à raison.

Mustii en el teatro: de 'Hamlet' a 'Romeo y Julieta'

Su faceta como actor también le llevó a deslumbrar sobre el escenario, participando en conocidas obras como Hamlet y Romeo y Julieta. De hecho, está tan consolidado en el mundo de la interpretación que ya ha ganado premios en su trayectoria.

Varios álbumes musicales

Mustii debutó en el ámbito musical en 2015, cuando lanzó su primer sencillo, Golden Age. Y ahora ya cuenta con dos álbumes, publicados en 2018 y 2022 respectivamente: It's Happening Now y 21st Century Boy.

Poco a poco, y compaginándolo con el mundo de la interpretación, Mustii se ha ido abriendo paso en la música nacional con distintos éxitos, entre los que destaca la canción Blind.

En cuanto a su estilo musical, cabe decir que el artista juega con su voz conquistadora, la potencia y la debilidad, y así lo demostrará en Eurovisión 2024.

Jurado de 'Drag Race Bégica'

el representante de Bélgica en Eurovisión 2024 saltó a la televisión después de diez años en la música y la interpretación, y lo hizo al convertirse en jurado de la primera temporada de Drag Race Bélgica.