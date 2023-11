Quién es David Gandy, el icónico modelo de Dolce&Gabbana que estará este miércoles en 'El Hormiguero'

El Hormiguero está más que acostumbrado a tener como invitados no solo a grandes personalidades nacionales sino internaciones de todos los ámbitos. Este miércoles no será diferente y es que, el programa presentado por Pablo Motos, tendrá a un invitado muy especial que nunca antes había pisado el plató. Se trata de uno de los modelos no solo más cotizados del mundo, sino el más guapo, según la Inteligencia Artificial (IE).

A muchos les sonará, seguro que la mayoría lo han visto en uno de los anuncios más icónicos dentro de la perfumería, pero pocos conocerán su nombre. David Gandy es un modelo británico de 43 años y orígenes humildes que lleva muchos años siendo la imagen de Light Blue de Dolce&Gabbana.

Su rostro es uno de los más conocidos dentro del mundo de la publicidad y es habitual verle en marquesinas y carteles publicitarios.

Gandy nació en Billericay, en el condado de Essex (Reino Unido) en el seno de una familia trabajadora de origen humilde. Lejos de querer dedicarse al modelaje, el británico quiso ser veterinario desde que era pequeño. Su amor por los animales hizo que quisiera dedicarse a cuidar de ellos, no obstante, no obtuvo la nota necesaria para poder estudiar la carrera de veterinaria.

Fue entonces cuando Gandy decidió estudiar marketing, algo que lo llevó a descubrir el mundo de la moda hasta que, en 2001, ganase un concurso de Modelos llamado This morning.

Su más de 1,90 de altura, sus característicos ojos azules color piscina y su actitud serena hizo que captase la atención de todos los telespectadores. Si bien, hasta el considerado más guapo del mundo, también tiene inseguridades, como cualquiera, tal y como ha asegurado en numerosas entrevistas.

Ha realizado campañas publicitarias para muchas de las grandes marcas de moda como Carolina Herrera, Dolce&Gabbana, Hugo Boss o Massimo Dutti.

El modelo estuvo cerca de entrar dentro del mundo del cine. Quisieron contar con él en películas tan conocidas como 300: El origen de un imperio, Hércules e incluso en como el protagonista de Cincuenta sombras de Grey. No obstante, Gandy rechazó todos estos proyectos.

Mucho más que un modelo

No obstante, el británico sí que ha mostrado su interés por el mundo empresarial, de hecho, incluso se atrevió a comprar la compañía especializada en calzado masculino, David Preston.

Todo su trabajo ha dado sus frutos y es que David cuenta con cifras entre los 14 millones de euros. En cuanto a su vida privada, el modelo es muy discreto y esta resulta casi una incógnita. Lo que sí que se sabe es que comparte su vida con su novia, Stephanie Mendoros, una abogada, con la que cría a sus dos hijas, Matilda y Tabitha Elizabeth.