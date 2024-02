'Puigdemont' exige que 'echen' a Wyoming de 'El Intermedio': "O no dejaré que saquen su programa adelante"

'Carles Puigdemont', interpretado por Raúl Pérez, se presentó este jueves en El Intermedio como el "president en el exilio", exigió "al Estado Español que, para aprobar la ley de amnistía, ceda a Cataluña los Lagos de Covadonga porque necesitamos agua".

"Ahora que Sánchez le necesita para gobernar, le hace usted más pedidos que a Amazon", afirmó Wyoming cuando el 'Puigdemont' al que daba vida el colaborador del programa se sentaba a su lado.

El presentador quiso saber qué llevaba colgado al cuello: "Como ahora me dan todo lo que pido y nunca sabes cuando se te puede ocurrir algo, pues voy con el atril incorporado para hacer mis exigencias", explicó.

">

A continuación, 'Puigdemont' se levantó para pedir que les estregaran el yate del rey emérito, el Bribón, a cambio de votar la ley de amnistía: "Seguro que a Juan Carlos no le importa, es el más interesado en una ley que le permita volver a España", apunta.

"Le tendrá mucha rabia al Estado centralista, pero luego va y vota lo que menos le conviene, eso lo hace muy parecido a los madrileños", le dijo el presentador,

El 'político' le contestó: "No me insulte, yo no he votado en contra de mis intereses, solo estoy siendo fiel a mi filosofía independentista, salvar mi culo, independientemente de lo que pase en Cataluña o en España".

Entonces, volvió a levantarse para hacer otra petición: "Exijo una nueva frontera que defina bien los dos territorios, que trasladen la cordillera del Himalaya para ponérmela desde Vinaròs a Baqueira".

Sandra Sabatés, Wyoming y 'Puigdemont', en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Y en lo alto del Everest, quiero una estatua mía con una inscripción que ponga: Siete escaños en el Tíbet", solicitó el político al que interpretó Pérez.

Tras una broma del conductor del espacio de La Sexta, 'Puigdemont' preguntó quién estaba al mando del programa: "Me dirijo a la opresora dirección de El Intermedio", afirmó.

"Si quieren que continuemos con la entrevista, exijo un cambio de presentador, ¿no puede hacerme las preguntas Sandra Sabatés? Si es que se acuerda de hablar en catalán...", pidió 'Puigdemont'.

"No se crea que a Wyoming lo van a despedir porque lo pida un catalán, que Dani Mato y yo ya lo hemos intentado", admitió la presentadora, para sorpresa de su compañero.

Wyoming y 'Puigdemont', en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"¿Están ignorando las legítimas peticiones de un pueblo perseguido y castigado por el imperialismo español? Es intolerable", exclamó el 'político'.

"Le comunico a la dirección de este circo, que o se cumplen todas mis demandas o les haré lo que al PSOE, no dejaré que saquen su programa adelante", advirtió antes de que Wyoming le parara.

"No pienso aceptar ninguna de sus enmiendas porque aquí quien manda es el menda lerenda", le dijo el presentador. 'Puigdemonto', enfadado, se marchó del plató.

Wyoming concluyó diciendo: "No hay que tomárselo en serio, al fin y al cabo es de Junts, por mucho que diga que se planta, seguro que en cinco minutos está aquí otra vez pidiendo cosas".