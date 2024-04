El portavoz de la familia de Daniel Sancho disculpa a Rodolfo por su encontronazo con la prensa: "Es el peor momento de su vida"

Este miércoles ha dado comienzo la segunda jornada del juicio en el que se decidirá el futuro de Daniel Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia y para quien la Fiscalía asiática pide la pena de muerte al considerar que, además, hubo premeditación a la hora de cometer el crimen.

Así, aunque el pasado martes Rodolfo Sancho, padre del acusado, se mostró distante con la prensa, en esta ocasión ha optado por plantar cara para exigir respeto a los medios de comunicación.

"Mirad, os voy a decir una cosa: yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros. Así que, por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla... Os lo pido por favor. En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerles fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo?", ha señalado el actor.

Ante esto, La mirada crítica ha podido hablar con Ramón Chipirrás, portavoz de la familia de Daniel Sancho en España, quien ha apuntado que está contento por cómo transcurrió la primera jornada del juicio y, además, ha destacado que el chef está deseando que se sepa la verdad: "Va a contar que no fue premeditado y con las pruebas y testigos vamos a demostrarlo".

Asimismo, Chipirrás ha hecho referencia al encontronazo de Rodolfo Sancho con la prensa: "Tenemos que comprender que Rodolfo está en el peor momento de su vida y que tuvo varios incidentes con gente de prensa porque se colaron en el hotel".

Finalmente, el portavoz ha agregado que, posiblemente, se tengan que tomar "medidas por parte de la Corte": "Pasa lo mismo con las filtraciones que hay a través de algún medio de comunicación aquí en España y que somos conscientes de que la Embajada de Tailandia en España está verificando esa información y mandándola a la Corte".