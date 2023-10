La polémica Yiya, la 'tentada' Naomi y el controvertido Avilés, candidatos a entrar en 'Gran Hermano VIP'

La marcha de Karina de Gran Hermano VIP, motivada por su estado de salud, que le requería cuidarse en casa, provocó que quedara libre una plaza en el reality de encierro de Telecinco.

Así, el concurso decidió que fuera la audiencia la que eligiera quién sustituirá a Karina, dando a los espectadores tres opciones para que escojan quién será concursante de pleno derecho.

Durante la gala de este domingo fueron entrando progresivamente Yiya, de Supervivientes; Naomi, de La isla de las tentaciones y el colaborador de Mediaset José Antonio Avilés.

Los tres se han quedado a dormir en la casa hasta el jueves siguiente, cuando se decidirá, con los votos del público, quién se queda y qué dos se van.

Yiya, exconcursante de Supervivientes 2020, entró fuerte en la casa, donde no dudó en calificar como una "bicha" a Susana Bianca. Es la línea de esta extremeña, que no tiene pelos en la lengua y no duda en ofender a quien estime oportuno.

Noemí, participante e infiel en La isla de las tentaciones, aseguró por su parte que hay en la casa personas que le gustan como espectadora, pero que "en persona" no las va "a soportar". "Yo tengo una personalidad fuerte y Laura también. A lo mejor es demasiado", aventuraba.

José Antonio Avilés, conocido y controvertido colaborador por casos en los que se le sorprendió mintiendo, comenzó poniendo problemas al programa, asegurando que no quería entrar "si le quitan la ropa de marca de la maleta".