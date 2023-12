La pillada de Sonsoles Ónega a dos jóvenes del público a los que sorprendió "toqueteándose" en directo: "Muérete de la vergüenza"

Seguir en directo un programa de televisión es una experiencia a la que muchas personas se apuntan, por lo que acaban formando parte del graderío de los formatos que tienen esa posibilidad, como es el caso de Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Pero, ¿y si te aburres un poco?

Fue el caso de dos jóvenes que acudieron al plató de la presentadora y estando en la última fila, quizá no atendían al tema que se trataba, la actualidad sobre Amaia Montero, por lo que decidieron dar rienda suelta a su juvenil anhelo, con besos y caricias.

Eso no pasó desapercibido a la presentadora, que decidió parar el programa para preguntarles, para sonrojo de la joven pareja. "¡Oye! ¿Qué hacíais toqueteándoos?", les decía Sonsoles de repente, momento en el que la chica se tapaba la cara. "No, no, ¡muérete de la vergüenza! ¿No quieres salir en la tele, hija?", le decía entre risas, mientras el novio permanecía serio y erguido, como si no fuera con él.

"Pues hombre, no vengas a un plató y, encima, a toquetearse con el novio. Hombre, les hemos pillado", seguía bromeando la presentadora, aunque al ver azorada a la joven se apiadó: "Pobre muchacha, ¡que viva el amor!".

"A ver si es que tú vas a tener otra novia y os acabamos de cazar", elucubraba la presentadora ante la incomodidad de la pareja, a lo que el joven respondía "es ella la que se tapa la cara, no yo".

"¿Os conocíais de antes o ha surgido aquí?", preguntaba siempre bromeando Sonsoles, para acabar la anécdota con una romántica canción, Estar enamorado, de Raphael, sonando en el plató.