Pilar Rubio sorprende en 'El Hormiguero' con una 'performance' de acrobacias japonesas

Tras la aclaración de lo sucedido con Sofía Vergara en el primer programa de 2024 y la entrevista este miércoles a Antonio Resines y Jorge Sanz, Pablo Motos dio paso a la sección de Pilar Rubio.

La colaboradora de El Hormiguero apareció en el plató vestida con un disfraz hinchable de un luchador de sumo, y comentó: "No me lo puedo quitar de encima, no sé lo que puede pasar".

A continuación aparecieron unos bailarines que realizaron un baile junto a la madrileña, completando una performance llena de acrobacias a la japonesa.

Pilar Rubio, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Al acabar, el presentador acudió a felicitar a su colaboradora y reconoció que "como performance, no le pongo una pega". Rubio le confesó que "no sé si la mejor, pero ha sido la más divertida que he hecho hasta ahora".

"Además, estamos en temporada de carnavales y el luchador de sumo es una buena idea para disfrazarse", reconoció la madrileña antes de despedirse.