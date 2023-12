Paz Padilla se disculpa con su hija, Anna Ferrer: "A ver si puedo recuperar todo lo que he perdido"

Paz Padilla se abrió en canal durante su viaje a Marruecos con su hija Anna Ferrer, donde ambas reflexionaron tras una jornada intensa descubriendo el país en su docu-serie, Te falta un viaje.

"Me da mucha pena que pase el tiempo y no estar con la gente que quiero", se sinceró Paz. "Te das cuenta de que el tiempo no vuelve y del tiempo que perdí", le explicó a su hija.

Además, le confesó cuál fue el día en el que más se arrepintió: cuando su hija cumplió 18 años. "Ese día pensé en todo lo que me había perdido, por eso me encanta estar contigo", añadió triste. "A ver si puedo recuperar todo lo que he perdido", reflexionó la actriz.

"De pequeña pasé mucho tiempo sola, te veía en la tele y esperaba que vinieras", relató Anna, que siempre fue empática con su madre por su trabajo de humorista y actriz.

Paz no dudó en responder disculpándose por aquella ausencia que dejó, aunque nunca fue si acordarse de su pequeña: "Me llevaba ropa tuya y la ponía debajo de mi almohada".