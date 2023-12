Paz Padilla desvela cuándo descubrió que su hija, Anna Ferrer, ya había tenido relaciones sexuales

Paz Padilla y Anna Ferrer continúan recorriendo el mundo juntas en su nuevo programa Te falta un viaje. Un viaje que las está sirviendo no solo para descubrir otras culturas, sino para conocerse entre ellas e incluso más a sí mismas. En esta ocasión, han estado visitando Marruecos y Paz ha desvelado una divertida anécdota que tiene con su hija.

Con el humor y la gracia que la caracterizan, Paz no ha dudado en coger el micrófono del autobús en el que iban para que todos los pasajeros pudieran escuchar la conversación que estaban manteniendo.

La actriz aprovechaba ese momento para contarle a su hija que una vez había montado en camello y que la sensación había sido de lo más placentera.

"Lo bueno que tiene el camello es que tiene un hueso que anatómicamente está diseñado para una viuda alegre. Gorda, el hueso que tiene te da justo en...", decía la presentadora de televisión mientras era interrumpida por Anna pidiéndole avergonzada que parase de hablar.

Pero Paz quiso continuar hablando y recordó una divertida anécdota entre madre e hija: "¿Te acuerdas del primer día que supe que habías hecho el amor?" Anna, sonrojada, recuerda perfectamente ese momento: "Cómo olvidarlo. Yo venía del coche, me bajé y te saludé". Ante eso, su madre lo tuvo claro: "Ui, tú has f***". Después de esa afirmación tan contundente por parte de su progenitora, Anna no supo ni reaccionar, ya que, "no lo vio venir".