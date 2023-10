Patricia Pardo, sobre el cambio de Aitana: "A mí no me gustaría que mi hija reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa"

El pasado domingo, Aitana Ocaña, exconcursante de Operación Triunfo, comenzó nueva gira de conciertos, Alpha Tour. Los asistentes esperaban volver a ver a la cantante familiar y, por ello, entre el público había una gran cantidad de menores acompañados de sus padres, que quedaron atónitos con el cambio radical de la catalana.

Ahora, las redes sociales se han llenado de numerosos vídeos en los que se pueden ver los nuevos bailes de Aitana que, muy sensual, se mueve sobre sus compañeros de escenario.

Este martes, Vamos a ver se ha hecho eco de las numerosas críticas que ha recibido la cantante, a quienes se ha sumado Patricia Pardo: "Todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, el consumo de pornografía...".

Aitana arrancó este domingo en Valencia su alpha tour, una gira en la que la cantante catalana presenta ante el público su tercer álbum de estudio, alpha. Con este proyecto, la ex de OT ha iniciado un nuevo universo musical mucho más eléctrico, directo y sugerente que no ha dejado a nadie indiferente. Aitana arrancó este domingo en Valencia su alpha tour, una gira en la que la cantante catalana presenta ante el público su tercer álbum de estudio, alpha. Con este proyecto, la ex de OT ha iniciado un nuevo universo musical mucho más eléctrico, directo y sugerente que no ha dejado a nadie indiferente.

"A mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujera este tipo de bailes en la alfombra de mi casa, por ejemplo. Esto no es pornografía, pero hipersexualización de la infancia, sí. Una cosa es que lo consuma una persona mayor de edad o un chico o una chica de 16 años, pero para mí, en una fase infantil esto no es aconsejable. A mí no me gusta", ha sentenciado Patricia Pardo.