'Pasapalabra' congela el bote de 1,7 millones de euros hasta que vuelva Moisés Laguardia, ausente 'sine die' porque está "indispuesto"

El concursante Moisés Laguardia llevaba en Pasapalabra (Antena 3) nada menos que 226 días seguidos, una racha que ha tenido que interrumpir por problemas de salud, congelando su participación y el bote acumulado.

Así lo anunciaba el presentador del concurso, Roberto Leal: "Se darán cuenta que en el último programa empataron Moisés y Óscar. Moisés no va a poder estar en el programa de hoy porque está indispuesto".

El presentador tranquilizaba a los espectadores, pero dejaba claro que no hay fecha para el regreso de Moisés. "Esperemos que vuelva pronto. No sabemos cuánto tardará, porque está indispuesto. No es nada grave. Volverá, se va a recuperar, pero, de momento, el programa tiene que seguir", explicaba.

Y seguirá con Pablo Díaz, histórico concursante de Pasapalabra, como sustituto de Moisés. Así, Pablo se enfrentará cada tarde a Óscar, el contrincante habitual de Moisés y lo harán por un bote de 100.000 euros.

"Hoy tendrían que jugar por un bote de 1.708.000 euros. No va a ser así, no sería justo. Por lo tanto, dejamos ese bote congelado hasta que vuelva Moisés. Diariamente, hasta que retomemos con Moisés y Óscar, jugaremos por un bote de... ¡100.000 euros!", explicaba Roberto Leal.

Óscar, que tras tantos programas frente a frente con Moisés ya tiene una cierta relación con él más allá de la de contrincantes, explicó además que había podido hablar con él.

"Le esperamos prontito. Esto son cosas que pasan. La vida, que a veces se enreda, así que nada, deseando que entre por la puerta otra vez", decía Óscar tras una conversación con su rival.

"Por otro lado -añadía Óscar-, también dar la bienvenida a Pablo, que es una maravilla. Me hace mucha ilusión coincidir con él porque no lo conocía en persona, con lo cual hemos aprovechado para ponernos al día, darnos unos cuantos abrazos y contarnos unas cuantas batallitas".

Sin saber si tiene relación o no, cabe recordar que el propio Moisés reveló una afección que padeció a principios del año pasado y por cuyo tratamiento dio las gracias a sus médicos.

"A principios de 2023 he tenido un brote muy serio de dermatitis atópica. Lo he pasado muy mal estos primeros meses. Gracias a su tratamiento estoy pudiendo volver a hacer vida normal y, entre otras cosas, venir aquí", contaba Moisés en Pasapalabra.