Pantomima Full revela en su última parodia quiénes son en realidad la "sociedad de la nieve"

Nico, Miqui, Borjita y el protagonista del último vídeo de Pantomima Full, esos eran los componentes de otra... "sociedad de la nieve", según la última parodia del dúo cómico, que bromea sobre un grupo de amigos supuestamente "canallitas" y con mucho dinero familiar que montan un restaurante.

En la parodia puede verse al socio de un restaurante de moda vender las bondades de su local, asegurando es "rompedor", aunque el concepto está más que manido.

"Papá, ¿puedo ser rebelde?", se pregunta uno de los rótulos que le dan el contrapunto a los protagonistas en los vídeos de Pantomima Full, ironizando sobre lo que ellos dicen, en este caso haciendo referencia a ese dinero familiar con el que se lanza a emprender el dueño del restaurante.

Según el protagonista, para la carta han querido "romper", pero luego ofrecen "tacos, empanadas, focaccia, smash burguer, gyozas...", lo mismo que se puede comer en cualquier sitio. "Lo único rico es él", dice uno de los rótulos.

Ellos reivindican el "canallismo" y al final el local "le gusta a publicistas y no le gusta a la gente". Y respecto a la "sociedad de la nieve", mientras el personaje sale del baño, el que entendió, entendió, son los cuatro socios y la "gente que mola" a la que invitan.

"Aquí un finde sin reserva olvídate. Si me llama un VIP cojo la lista y al que menos me suena lo chuto, qué vamos a hacer", explica el personaje, que no duda en cancelar reservas si le va bien.