Noemí Galera vuelve a llamar la atención a los concursantes de 'OT 2023' por la limpieza de la Academia: "Está hecho un asco otra vez"

A pesar de tener la oportunidad de disfrutar de la Navidad en casa con sus familias, Noemí Galera ya ha tenido que llamar la atención a los concursantes nada más llegar por el desorden de la Academia, uno de los principales problemas que están teniendo en el programa con esta edición.

El mismo día 26 de diciembre, cuando regresaron a la casa, la directora de la Academia tuvo que darles un toque de atención a los concursantes que estaban contando lo que habían visto en redes sociales a aquellos que habían preferido no usar su móvil. Pero la bronca continuó después por la falta de limpieza de los concursantes.

"Llegasteis ayer. Por favor, ¡las maletas vacías ya! ¡La ropa de gala de hace dos semanas a recepción! Está hecho un asco otra vez. Luego pasa lo que pasa, que tenemos que correr cuando hay visitas y visitas va a haber muchas y van a querer ver la Academia. Y de verdad, es que da un asquito que no se puede soportar. Es que no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza", declaró Noemí Galera dirigiéndose a los concursantes.

La directora de la Academia insistió en que devolviesen la ropa de la gala anterior y arreglaran todo antes de las cuatro de la tarde. "Las maletas las quiero ya, right now, fuera. Antes de las cuatro tienen que estar las maletas fuera, toda la ropa de gala en recepción y todo recogido. No sé cómo seguís en el bucle este. ¿No os sirve nada de lo que nos pasa aquí?", expresó Galera.

Les recordó que es la casa en la que conviven durante muchas semanas y pasará mucha gente a hacerles visitas y a ver la Academia, pero aseguró que no se iba a meter más en ese asunto.