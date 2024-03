El motivo por el que Norma Duval no come animales: "Estoy reñida con la carne"

Norma Duval fue la invitada de Albert Espinosa en El camino a casa, donde pasearon desde el colegio de la vedette hasta la que fue su casa. Por el recorrido, se sumó el hermano de Norma, con quien recordó a su hermana Carla, que falleció 13 años antes.

Comenzar el paseo en el colegio hizo que la vedette compartiera muchas anécdotas de su época como estudiante. "Un día me enfadé con el chófer del autobús porque nos regañó y no tenía razón", comenzó a relatar. "Me bajé del autobús y me fui andando para mi casa", añadió.

En el camino a su casa, el mismo que hacían el guionista y la actriz, todo era campo: "Había una casa con pollitos suelos". La joven versión de Norma se llevó un pollo de allí, mientras que en su casa le esperaban preocupados. "Estaba la Policía y la Guardia Civil, me regañaron que no veas", aseguró entre risas.

El pollo se quedó en casa de Norma, pero vino con sorpresa. "Cuando creció resultó ser ¡un pavo real!", recordó riendo. Albert Espinosa quiso conocer cuál fue el futuro del animal, aunque ahí estaba el motivo por el que Norma Duval no comía carne.

"Unas Navidades me dijeron que se había escapado, pero yo creo que acabó en la cazuela", explicó. "Desde entonces, estoy reñida con la carne. No como animales", concluyó.