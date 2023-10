Miguel Diosdado, expulsado por segunda vez de 'MasterChef Celebrity': "Lo he hecho lo mejor que he podido"

Tras la prueba de exteriores, Jesulín de Ubrique, Miguel Diosdado y Jorge Cadaval debieron enfrentarse en la prueba de eliminación después de que Laura Londoño la evitase gracias al uso del pin de la inmunidad.

Jessica Déniz fue la chef invitada, cuya especialidad son las "tartas objeto". Ese fue el reto para los tres andaluces, recrear cada uno un objeto diferente e intentar que quedase lo más realista posible.

A pesar de que los compañeros que estaban en la galería pusieron sus ojos sobre el asombroso trabajo del torero, fue Jorge Cadaval quien sorprendió a los jueces con su bolso azul. "¡Vaya meritazo tiene!", aseguró Pepe.

"Es como un bolso de que te da pena desprenderte aunque tenga 35 años", añadió el chef. Tanto él como Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera coincidieron que estaba "rico y jugoso".

El papel higiénico de Jesulín también tuvo críticas muy positivas. "Tiene mérito lo mires por donde lo mires", aseguró Jordi Cruz. Por su parte, Miguel no tuvo suerte. "Es un plato sencillo básico. El bizcocho no está bien hidratado", valoró Jordi.

Despedimos a Miguel Diosdado de las cocinas de #MCCelebrity. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia y aventura! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/UFnoBzSD3R — MasterChef (@MasterChef_es) October 27, 2023

"El aspirante que no continua en las cocinas de MasterChef Celebrity es Miguel", anunció Pepe Rodríguez. El actor volvió a despedirse de las cocinas de RTVE, donde ya fue expulsado y, posteriormente, repescado. "Lo he hecho lo mejor que he podido", afirmó antes de marcharse.