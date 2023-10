Jorge Cadaval y Blanca Romero señalan a los compañeros de 'MasterChef' con los que "no querrían trabajar": "¡Que te mojes ya!"

Jorge Cadaval y Blanca Romero fueron los dos mejores aspirantes durante la primera prueba de la noche del jueves en MasterChef Celebrity, a pesar de la decepción de los jueces. "Esto debería ser el punto de inflexión", les regañó Samantha Vallejo-Nágera.

"No quiero ser capitana, no quiero mandar", se quejaba la actriz antes de conocer su cometido. "Tenéis que decir con qué compañero no queréis trabajar y por qué", les sorprendió Jordi Cruz a los capitanes.

Jorge no supo reaccionar como esperaban los jueces. "Primero... quiero con todos", aseguró. "¡Que te mojes ya!", le exclamó Jesulín de Ubrique, lo que hizo que Cadaval le mencionase primero y, de este modo, lo mandase al equipo de Blanca.

Finalmente, el equipo ganador fue el azul, que estaba liderado, principalmente, por Jorge. Eso sí, a mitad del reto, los jueces decidieron que los capitanes debían cambiarse de equipo. "Formas parte de nosotros", le dijo Toñi a Blanca, agradeciéndole su capitanía.

Blanca consiguió su delantal blanco por su buen liderazgo, así como el equipo al completo. No tuvieron la misma suerte Jesulín de Ubrique, Miguel Diosdado, Laura Londoño y Jorge Cadaval.