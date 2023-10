Mercedes Milá vuelve a TVE 33 años después: "Nunca me censuraron nada. Pretendo que ahora todo siga así"

Una conversación entre dos veteranas periodistas siempre da juego. María Escario ha entrevistado en su espacio RTVE responde a Mercedes Milá, quien ha anunciado que vuelve a la televisión pública.

Milá llevaba 33 años fuera del ente público, pero ahora ha decidido regresar gracias, en parte, a una persona que la convenció en su momento. "Yo vuelvo a la pública, a TVE, gracias a una persona: José Pablo (director de contenidos). Nos fuimos a comer y me pareció un tío de tal categoría que dije: 'Si este tío alguna vez me pide que vuelva, vuelvo".

Mercedes Milá, que ha pasado por diversas cadenas antes de volver, hará un programa llamado.

La periodista alega también al momento que vive actualmente el ente público. "Y además, porque la televisión pública ha pasado momentos muy duros, muy difíciles y ahora parece que la cosa... Y yo no digo que vuelvo porque parece que está mejor, no, ni yo voy a añadir nada. Simplemente digo que es una filosofía que si se cumple es mi filosofía aunque yo haya estado tantos años fuera".

¿Y cuál es esa filosofía? "Entre las redes sociales y lo políticamente correcto, no sé, estamos cortando un poco la libertad de expresión" le dijo Escario.

A lo que Milá respondió: "No estoy de acuerdo contigo. Verás, yo soy defensora de las redes sociales (...) En cuanto a lo políticamente correcto, depende de dónde trabajes, pero, libertad hay, aunque se empeñen en negarlo".

Milá, que jamás se ha cortado a la hora de hablar en la pantalla ha sido contundente: "Tú eres defensora de la audiencia, pero si fueras defensora de los jefes les pondrías muchos ceros, perdona que te diga, porque muchas veces ha faltado valentía por parte de las autoridades dentro de TVE(...) Lo más importante es la libertad para la televisión pública como para cualquier otra y yo por suerte siempre trabajé libre en esta empresa, jamás me censuraron una entrevista ni me dijeron este sí, este no. No tuve ese problema nunca jamás, pretendo que pase lo mismo",