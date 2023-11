Mario Vaquerizo habla de las críticas sobre su sexualidad: "Me da rabia que se cuestione a mi mujer"

Mario Vaquerizo y Alaska fueron los invitados de Joaquín Sánchez y Susana Saborido en Joaquín, el novato durante la noche del jueves. Mario se sinceró con Susana mientras tomaban una caña de cerveza al sol.

Los artistas están a punto de cumplir su 25 aniversario de casados, por lo que la relación dio mucho de qué hablar en la entrevista. "¿Cómo llevas las críticas?", se atrevió a preguntar la sevillana.

"Lo llevo mal por el daño que pueden hacer a mi madre", contestó Vaquerizo. "Me dan una importancia que ni yo mismo me doy y con los comentarios hirientes me crezco mucho más", aseguró divertido.

Pese a todo, el cantante de Nancys Rubias aseguró que los peores comentarios eran los que cuestionan su sexualidad. "Me da rabia que se cuestiona a mi mujer y me enerva, porque ella no es una muñeca, es la tía más inteligente de España", explicó.

Mario reconoció que ese era el precio de exponerse a la opinión pública: "Tienes que estar dispuesto a que te digan guapo o feo, aunque es mejor que digan guapo".

También le confesó a Susana otros comentarios que recibe. "Algunas mujeres me dicen que no me maquille tanto porque estoy más guapo natural, al menos tienen educación", relató. Aunque, todo cansa. "Llega un momento en que dices, la broma ya está bien", concluyó.