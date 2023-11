Makoke rompe a llorar en 'Fiesta' tras recibir por sorpresa un regalo de su novio: "Se me va a salir el corazón por la boca"

El programa Fiesta sorprendió este domingo 12 de noviembre a todos sus colaboradores con la llegada a plató de un misterioso paquete que, más tarde, se ha desvelado que llevaba escrito el nombre de Makoke.

"No me lo creo, se me va a salir el corazón por la boca", ha confesado Makoke, la destinataria del regalo, después de que Emma García le pidiese que entrase en plató. Como no podía ser de otra forma, rápidamente sus compañeros han comenzado a especular sobre este inesperado objeto. "A ver si te van a pedir matrimonio", ha comentado Alejandra Rubio a la que fuera pareja de Kiko Matamoros.

Sin poder contener la emoción, la exconcursante de ¡Vaya vacaciones! ha roto a llorar en cuanto ha visto que se trataba de un enorme ramo de rosas blancas, acompañado de una íntima nota como dedicatoria que la colaboradora ha preferido leer en la intimidad. Aun así, ha desvelado que la autoría del regalo corresponde a su actual novio, Gonzalo, de quien confesó estar "enamorada como nunca" el pasado mes de agosto.

"Es una cosa íntima, estoy flipando. Estás completamente loco, te amo, gracias". Tras dedicar estas cariñosas palabras, la televisiva se ha atrevido a dar más detalles de su nueva relación sentimental. "Llevo con él casi cinco meses. Hemos estado 3 días juntos, me cuesta separarme de él", ha expresado.

A pesar de todo, este romántico gesto le ha pillado completamente desprevenida a Makoke. "Este paso que ha dado... Estoy de verdad nerviosa. Él no me suele mandar este tipo de mensajes. Nunca he sentido lo que he sentido por él, estoy superfeliz".

Aunque no se ha desvelado el contenido de la dedicatoria, la presentadora ha podido leerla, visiblemente emocionada. "Es un pedazo mensaje de amor. Voy a llorar y todo", ha expresado Emma. Ante la sorpresa del resto de colaboradores, Makoke ha aprovechado para lanzar un último mensaje a su chico: "Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. No me esperaba esto, estoy descolocadísima, no me cabe más amor dentro".