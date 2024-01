Los rótulos más celebrados de 'Cachitos' en Nochevieja... y los más polémicos: "Insulta a millones de españoles"

La 2 de RTVE emitió en las primeras horas del 2024 el tradicional especial del programa Cachitos, un espacio de índole musical y humorística, donde lo más destacado son los rótulos irreverentes que acompañan a las imágenes que se muestran.

El periodista y locutor de RNE Ángel Carmona debutaba como presentador de Nochevieja a Cachitos, un espacio de "música y humor para despedir el año y vivir las primeras horas de 2024 en una gala de variedades vintage", según anunciaba RTVE.

La gala contó con invitados como Amaia, Jandro, Sidonie, La Prohibida y Algora, Los gandules, Pep Plaza y Laura Márquez, entre muchos otros artistas. Un programa que recuperó el espíritu del music-hall y el ritmo televisivo trepidante de los fines de año de la infancia y adolescencia, con la colaboración estelar de La Maña y Fernando Esteso.

En total fueron tres horas llenas de imágenes del archivo musical de RTVE "aderezadas con sus tradicionales rótulos, con una buena dosis de gamberrismo, algún que otro toque de nostalgia, mucho ritmo y multitud de chistes malos", según RTVE.

Pero han sido precisamente esos chistes y rótulos los que han levantado polémica, pues además de ser muy celebrados por algunos, otros han visto un partidismo político en las críticas que subyacían a las bromas, además de algunos rótulos de supuesto mal gusto.

"⁦Los chistes de ⁦@cachitos_tve ⁩ en Nochevieja/Año Nuevo siguen la consigna del sesgo contra la oposición y a favor del sanchismo", opinaban desde la cuenta de Plataforma TVE Libre, de corte conservador.

"Cuando Pedro Sánchez habló de los insultos y descalificaciones, creo que que se refirió a Cachitos. TVE hay que cerrarla, pero con 7 llaves para que no salga nadie de allí", decía otro usuario crítico.

"Radio Televisión Espantosa insulta a los millones de españoles que se manifestaron pacíficamente en toda España llamándolos ultras y franquistas", opinaba otro, en referencia a un rótulo que decía "A Henry, como a los ultras de las protestas contra la amnistía, les gusta estar cara al sol".

La amnistía también protagonizaba uno de los rótulos más criticados, uno que decía: "Si te ha tocado este año (un cáncer de mama), lo de la amnistía igual lo relativizas". Algo que algunos usuarios consideraron "miserable". "Reconozco que #CachitosNochevieja me encanta, pero ayer se pasaron de frenada. He tenido cáncer de pecho y sigo en tratamiento, pero no relativizo lo de la amnistía", decía otra usuaria.

No faltaron también comentarios de apoyo o alabando el humor del programa, como el de quien aseguraba que es parte de la "mejor tele pública", al contar con "profesionales talentosos y entregados", una "audiencia inteligente y crítica" y "guionistas trastornados".