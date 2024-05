'Los Mozos de Arousa' superan los 1,7 millones de euros de premio en 'Reacción en cadena'

Los Mozos de Arousa no se cansan de hacer historia en Reacción en cadena y de superar barreras que, la mayoría, las han puesto ellos y que no paran de superar.

Este lunes, gracias a los 8.188 euros que sumaron en la última prueba del concurso de Telecinco, los gallegos ya han ganado más de 1,7 millones de euros (1.705.136) en casi un año de participación.

Borjamina, Raúl y Bruno llegaron al último eslabón con 16.375 euros en juego, y Ion Aramendi les informó que, con o sin eslabón misterioso, podían estar a punto de superar un nuevo récord del formato.

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. MEDIASET

Los gallegos ni se asustaron ni sintieron la presión cuando tuvieron que buscar una palabra que estaba relacionada con consejo y que comenzaba por FA y terminaba en A.

Tras barajar varias opciones, no se decidieron por ninguna, y prefirieron no arriesgar. No sabían si estaban hablando de una familia o una fábula y, tras comprar el Eslabón Misterioso, dividieron su premio por la mitad.

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. mediaset

Con 8.188 euros en juego y sabiendo que era una palabra también relacionada con Telerín, los concursantes lo vieron muy claro, afirmando que la palabra correcta era Familia.

El presentador les comunicó que habían acertado, sumando esos más de 8.000 euros a su premio para tener un total de 1.705.136 euros para repartirse entre los tres.