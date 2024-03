Los famosos que se enfrentarán en la final de 'Bake Off' tras la dramática expulsión del último concursante

Los miembros del Jurado lo tuvieron muy difícil para elegir al nuevo expulsado de Bake Off: famosos al horno durante la semifinal. Alba Carrillo, Blas Cantó, Patxi Salinas, Rocío Carrasco y Ana Boyer lucharon por un puesto en la final.

Para ello, se enfrentaron a tres pruebas diferentes durante el episodio emitido. Eva Arguiñano le dios la enhorabuena a los concursantes por haber logrado tan bien los diferentes postres: "Todas las tartas se parecen en el corte".

Sin embargo, la prueba decisiva fue la última. "Debéis hacer una esfera de chocolate, rellena con mousse y con músicos y trufas", les explicó Paula Vázquez. Entre ellos, la mayor preocupación era poder realizar la esfera y que no fuera "ni muy gruesa ni muy fina", como les señalaron los jueces.

Tras la cata de los postres, los miembros del jurado enumeraron uno a uno a los finalistas. "Por como lo borda, su delicadez, constancia: Ana Boye", anunció Eva. La segunda concursante finalista fue Alba Carrillo, a pesar de sus “luces y sombras”, como describió Paco Roncero. La tercera fue Rocío Carrasco, que no pudo evitar emocionarse.

El último nombre de la lista traía implícito al último expulsado. Solo había una plaza. "El cuarto finalista es Blas", dictó finalmente Eva. "Me he sentido muy querido, a Patxi lo voy a recordar como el ser más extraordinario", aseguró el cantante entre lágrimas.

Ana Boyer también se mostró muy afectada: "He tenido mucha conexión con Patxi". Pero el deportista se marchó con su buen humor y su sonrisa más abierta. "He disfrutado como un niño pequeño. Estoy super feliz y orgulloso de lo que he hecho", se despidió del programa.