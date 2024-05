Los cumplidos de los aspirantes a la última expulsada de 'MasterChef': "Madre, trabajadora y positiva, la admiro"

Todos los aspirantes de MasterChef, menos María, se llevaron el delantal negro tras la prueba de exteriores durante la noche del lunes. "Espero que hayáis podido meditar tras el bochorno de la prueba", les recriminó Jordi Cruz. De esta forma, todos fueron a la prueba de eliminación.

María, finalmente, decidió cocinar también, aunque su futuro en el programa no estaba en juego. "Debéis cocinar pasta fresca con una salsa en 45 minutos", les anunció Jordi.

Los platos de Pilar, Alberto y Celeste no convencieron al jurado por sus diferentes defectos, como el grosor de la pasta, el relleno o la salsa que habían elaborado. "El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... ¡Pilar!", reveló Pepe Rodríguez.

El resultado hizo que otros aspirantes como María o Samya se echaran a llorar. "Es una persona excelente, con valores impresionantes", señaló Alberto sobre Pilar. El resto de concursantes también le regalaron bastantes cumplidos a la expulsada.

"Es madre, tiene seis hijos, trabaja y es positiva... la admiro", dijo Samya entre lágrimas. "Me habéis dado una oportunidad única y estoy muy agradecida", se despidió Pilar del jurado. "A partir de ahora no me voy a sentir mal por necesitar mi tiempo, y eso es impagable", añadió.