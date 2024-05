Pepe Rodríguez recibe una gran visita sorpresa en 'MasterChef': "No lo sabía nade, solo Jordi Cruz"

Los aspirantes de MasterChef se sorprendieron gratamente al recibir a sus familiares. Abuelos, parejas e hijos se personificaron arrancando las emociones de todos los concursantes y también de algún miembro del jurado.

Cuando parecía que iba a arrancar la prueba, donde tendrían que preparar nueve aperitivos, entró un invitado sorpresa más: Jesús Rodríguez, hijo de Pepe Rodríguez. "¡Es igual!", señaló Pulga, sorprendido por el parecido de ambos.

"¡No me habías dicho nada!", le decía Pepe a su hijo, ya que no esperaba la gran sorpresa. El joven Rodríguez explicó que no era tan aficionado a la cocina como su padre: "Prefiero comer".

Pepe se emocionó y se mostró agradecido con el programa: "No sabía nada que venía mi hijo, solo Jordi Cruz. Es la magia de MasterChef, que siempre te sorprende". Padre e hijo decidieron unirse a la prueba y cocinar también las tapas.

Mientras cocinaban, contaban su día a día. "Cuando cocino, el cabrito se mete conmigo", se quejó Pepe. "Porque siempre cocina lo mismo, va a tener que venir Jordi a cocinar". Al final, el chico se marchó asegurando que había sido una "experiencia increíble".