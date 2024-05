Así es la letra de 'One Milkali (One Blood)', la canción con la que Electric Fields representará a Australia en Eurovisión 2024

Eurovisión calienta motores. Este 7 de mayo tendrá lugar la primera semifinal y el 9 de mayo la segunda. Un total de 37 países competirán en Suecia por alzarse con el primer puesto. En este sentido, Electric Fields será el dúo encargado de representar a Australia en el evento.

Compuesto por Zaachariaha Fielding y Michael Ross, este grupo busca fusionar la cultura tradicional con todo tipo de músicas, desde el pop hasta la electrónica. Asimismo, explican desde la web oficial de Eurovisión, la canción para el festival incorpora Yankunytjatjara, que es "una lengua aborigen de los pueblos Anangu, una de las culturas vivas más antiguas del mundo".

Letra de 'One Milkali (One Blood)' en Eurovisión 2024

I stand in the eye of the spiral

One of them billion-iIlions, billion-iIlions

My soul slips away from its title

One of them billion-iIlions

And I descend to the centre of the earth

I may be dreaming,

But the atoms are awake,

Spill the tea on reality,

And the 0.618

What ya gonna do in the real world Mickey?

What ya gonna do when you see?

Milkali, milkali kutju, Milkali

Escape with us to the planets

To the Fleetwood Macs and the Janets

Milkali la

While entertaining the Gods

One Milkali la, Milkali la

It’s raining love

One Milkali la, Milkali la

We’re on a gravitron

As it tangles

With them billion-iIlions

Of our souls and angels

We kiss and matter dismantles

To see we don’t own the universe

Feel the borders blur

We belong to her

I may be dreaming,

But the atoms are awake,

Spill the tea on reality,

And the 0.618

What ya gonna do in the real world Mickey?

What ya gonna do when you see?

Milkali, milkali kutju, Milkali

Escape with us to the planets

To the Fleetwood Macs and the Janets

Milkali la

While entertaining the Gods

One Milkali la, Milkali la

It’s raining love

One Milkali la, Milkali la

While entertaining the Gods

One Milkali la, Milkali la

It’s raining love

One Milkali la, Milkali la

Milkali, milkali kutju

Milkali, milkali kutju

Milkali la One Milkali la

It’s raining love

Milkali la, one Milkali la, Milkali la

One Milkali la

Letra de 'One Milkali (One Blood)' en español

Estoy en el ojo de la espiral

Uno de esos mil millones de millones, mil millones de millones

Mi alma se escapa de su título

Uno de esos mil millones de millones

Y desciendo al centro de la tierra

Puede que esté soñando,

pero los átomos están despiertos,

Derrame el té sobre la realidad,

Y el 0.618

¿Qué vas a hacer en el mundo real, Mickey?

¿Qué vas a hacer cuando lo veas?

Sangre, sangre, sangre

Escapa con nosotros a los planetas

A los Fleetwood Macs y los Janets

Sangre

Mientras entretiene a los dioses

Una sangre la, sangre la

Está lloviendo amor

Una sangre la, sangre la

Estamos en un gravitón

Mientras se enreda

Con ellos billones de millones

De nuestras almas y ángeles

Nos besamos y la materia se desmantela

Para ver que no somos dueños del universo

Sentir que las fronteras se desdibujan

Le pertenecemos

Puede que esté soñando,

Pero los átomos están despiertos,

Derrame el té sobre la realidad,

Y el 0.618

¿Qué vas a hacer en el mundo real Mickey?

¿Qué vas a hacer cuando lo veas?

Sangre, una sangre, sangre

Escapa con nosotros a los planetas

A los Fleetwood Macs y los Janets

Sangre la

Mientras entretienes a los Dioses

Una sangre la, sangre la

Está lloviendo amor

Una sangre la, sangre la

Mientras entretienes a los Dioses

Una sangre la, sangre la

Está lloviendo amor

Una sangre la, sangre la

Sangre, una sangre

Sangre, una sangre

Sangre la una sangre la

Está lloviendo amor

Sangre, sangre, sangre

Una sangre la